Обещали подорвать течение 24 часов: в помещении Киевсовета не нашли взрывчатки

Обещали подорвать течение 24 часов: в помещении Киевсовета не нашли взрывчатки

Из здания частично эвакуировали работников, на месте происшествия работали кинологи, взрывотехники и полиция.

Взрывотехники во вторник, 6 июля, в помещении Киевского городского совета не нашли взрывчатки.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как уточнил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, сообщение о "заминировании" здания Киевсовета поступило в 15:00 от анонима. Неизвестный угрожал течение 24 часов взорвать помещение.

Из здания частично эвакуировали работников, на месте происшествия работали кинологи, взрывотехники и полиция. Взрывчатки в помещении не нашли.

Напомним, неизвестные сообщили о заминировании помещения Киевсовета и требовали выкуп в пол биткоина.

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