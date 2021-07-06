Обещали подорвать течение 24 часов: в помещении Киевсовета не нашли взрывчатки

Из здания частично эвакуировали работников, на месте происшествия работали кинологи, взрывотехники и полиция.
Взрывотехники во вторник, 6 июля, в помещении Киевского городского совета не нашли взрывчатки.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Как уточнил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, сообщение о "заминировании" здания Киевсовета поступило в 15:00 от анонима. Неизвестный угрожал течение 24 часов взорвать помещение.
Из здания частично эвакуировали работников, на месте происшествия работали кинологи, взрывотехники и полиция. Взрывчатки в помещении не нашли.
Напомним, неизвестные сообщили о заминировании помещения Киевсовета и требовали выкуп в пол биткоина.