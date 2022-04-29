Обещал вывезти из зоны боевых действий: в Киеве задержан перевозчик, который собирал немалые деньги с людей и исчезал

Обещал вывезти из зоны боевых действий: в Киеве задержан перевозчик, который собирал немалые деньги с людей и исчезал

Злоумышленник обманул более 10 человек, с одного потенциального пассажира получал от 2 500 до 5000 гривен.

В Киеве разоблачили мужчину, который путем обмана завладел деньгами граждан. Нарушитель организовал транспортные перевозки, однако фактически такую услугу не оказывал. Он обещал гражданам, что будет осуществлять перевозку за 2 500 гривен, однако после пересчета денег за поездку мужчина не выходил на связь.

Мошенник обманул 10 пассажиров.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Как рассказала следователь следственного отдела Дарницкого управления полиции Наталья Лисичук, правоохранители установили, что фигурант с помощью социальной сети разместил объявление о предоставлении услуг по транспортировке людей во время военного положения в Украине.

"Мы выяснили, что 18-летний уроженец Киевщины обещал вывезти людей из зоны боевых действий, а на самом деле не имел цели предоставлять заявленные услуги и, получив деньги от пострадавших, больше не выходил на связь. Таким образом, за одну перевозку злоумышленник получал от 2500 до 5000 гривен с одного человека. В настоящее время мы установили 10 человек, пострадавших от действий мошенника", — рассказала Лисичук.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и сообщили правонарушителю о подозрении.

Суд избрал мошеннику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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