Обещал вывезти из зоны боевых действий: в Киеве задержан перевозчик, который собирал немалые деньги с людей и исчезал

Злоумышленник обманул более 10 человек, с одного потенциального пассажира получал от 2 500 до 5000 гривен.
В Киеве разоблачили мужчину, который путем обмана завладел деньгами граждан. Нарушитель организовал транспортные перевозки, однако фактически такую услугу не оказывал. Он обещал гражданам, что будет осуществлять перевозку за 2 500 гривен, однако после пересчета денег за поездку мужчина не выходил на связь.
Мошенник обманул 10 пассажиров.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Как рассказала следователь следственного отдела Дарницкого управления полиции Наталья Лисичук, правоохранители установили, что фигурант с помощью социальной сети разместил объявление о предоставлении услуг по транспортировке людей во время военного положения в Украине.
"Мы выяснили, что 18-летний уроженец Киевщины обещал вывезти людей из зоны боевых действий, а на самом деле не имел цели предоставлять заявленные услуги и, получив деньги от пострадавших, больше не выходил на связь. Таким образом, за одну перевозку злоумышленник получал от 2500 до 5000 гривен с одного человека. В настоящее время мы установили 10 человек, пострадавших от действий мошенника", — рассказала Лисичук.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и сообщили правонарушителю о подозрении.
Суд избрал мошеннику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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