Обещал эвакуацию из зоны боевых действий: в Киеве задержали 23-летнего мошенника

Злоумышленник обманул трех женщин и может быть причастен к не менее 20 аналогичным преступлениям.

В Киеве праоохранители разоблачили 23-летнего мошенника, который предлагал вывезти граждан из зоны боевых действий, однако только получал деньги, прекращал выходить на связь.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В марте 2022 года злоумышленник в соцсетях обещал эвакуировать людей с территорий, где ведутся боевые действия. За свои услуги мошенник просил от 5 тыс. гривен с полной предоплатой.

Молодой человек втирался потерпевшим в доверие и, получив от них деньги, больше не выходил на связь. Злоумышленнику удалось обмануть троих женщин, которые обратились к нему с просьбой эвакуировать их семьи из Донецкой области.

Мошенника задержали. Во время обысков по месту его проживания изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Проверяется причастность подозреваемого к совершению не менее 20 аналогичных преступлений.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве разоблачили 21-летнего мошенника, обещавшего эвакуацию и доставку медикаментов.

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