Обещал эвакуацию из зоны боевых действий: в Киеве задержали 23-летнего мошенника

Злоумышленник обманул трех женщин и может быть причастен к не менее 20 аналогичным преступлениям.
В Киеве праоохранители разоблачили 23-летнего мошенника, который предлагал вывезти граждан из зоны боевых действий, однако только получал деньги, прекращал выходить на связь.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
В марте 2022 года злоумышленник в соцсетях обещал эвакуировать людей с территорий, где ведутся боевые действия. За свои услуги мошенник просил от 5 тыс. гривен с полной предоплатой.
Молодой человек втирался потерпевшим в доверие и, получив от них деньги, больше не выходил на связь. Злоумышленнику удалось обмануть троих женщин, которые обратились к нему с просьбой эвакуировать их семьи из Донецкой области.
Мошенника задержали. Во время обысков по месту его проживания изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Проверяется причастность подозреваемого к совершению не менее 20 аналогичных преступлений.
Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее в Киеве разоблачили 21-летнего мошенника, обещавшего эвакуацию и доставку медикаментов.
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