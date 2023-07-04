Обчистили счета украинцев на 17 млн грн: в Киеве задержана банда мошенников (фото)

Организатором преступной группировки оказался 36-летний киевлянин, к реализации своих преступных намерений он привлек 11 участников от 23 до 58 лет.

В Киеве полиция задержала банду мошенников, очистивших счета украинцев на 17 млн грн. Члены банды несанкционированно вмешивались в интернет-банкинг и сбывали наркотики.

Об этом сообщила полиция Киева.

"36-летний киевлянин привлек к противоправной деятельности еще 11 человек. С помощью фишинга участники преступной организации присвоили около 17 млн грн с банковских счетов граждан Украины. Кроме того, злоумышленники производили производство и сбыт наркотических веществ", — говорится в сообщении.

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Преступная схема группировки заключалась в завладении чужими денежными средствами со счетов физических и юридических лиц путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы интернет-банкинга.

"Чтобы получить доступ к программному обеспечению интернет-банкинга, который использует в своей деятельности частный нотариус, участники ОПГ распространили вредоносное программное средство и осуществили перевыпуск SIM-карты. Затем злоумышленники переводили деньги со счетов граждан так называемым "дропам", которых в распоряжении фигурантов было 59. Затем указанные денежные средства были сняты со счетов и распределены между всеми членами преступной организации", – рассказали в полиции.

Предварительно сумма ущерба составляет 17 млн гривен.

Организатором преступной группировки оказался киевлянин, 1987 года рождения. К реализации своих преступных намерений он привлек еще 11 участников от 23 до 58 лет. Всех фигурантов задержала полиция.

По адресам проживания подельников полицейские провели санкционированные обыски и установили, что данная преступная группа также занимается выращиванием и сбытом наркотических веществ, в частности каннабисом. В ходе следственных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты, деньги, флеш-накопители, а также оборудование для выращивания наркотических средств, устройства для курения, зоп-пакеты, более 140 кустов конопли и более 500 граммов каннабиса.

Следователи сообщили о подозрении 12 фигурантам в совершении ряда преступлений и подали ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в Киевской области задержали дерзкого мошенника из РФ, который обманывал людей около 20 лет.

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