Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов речь не идет – КГГА

Киевские власти опровергли фейк и призвали жителей города быть бдительными и доверять только официальной, проверенной информации.

Директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук опроверг информацию, распространенную рядом СМИ, о якобы подготовке Киева к обязательной эвакуации.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет речь. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", — подчеркнул Роман Ткачук.

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Чиновник отметил, что система гражданской защиты города работает в усиленном режиме и все экстренные службы всегда должны быть готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Это и есть основная задача системы, особенно сейчас, когда Украина ежедневно испытывает удары агрессора.

"Просим журналистов и блогеров быть ответственными, не играть на руку врагу и не создавать панику на пустом месте. Проверяйте информацию, уточняйте. Мы всегда на связи. Помните, что умышленное искажение информации и распространение фейков в военное время может привести к катастрофических последствий", — добавил Роман Ткачук.

В КГГА призвали жителей города быть бдительными и доверять только официальной и проверенной информации.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что армия оккупантов намерена захватить всю Украину, а столица для нее — цель номер один.

Частичная эвакуация Запорожской, Харьковской и Николаевской областей

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