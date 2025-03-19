Об атаке на Киевщину появились новые детали: повреждены десятки домов, ранен француз (фото)

Ночной удар по Киевщине нанес масштабные разрушения: повреждены жилье, авто и бизнес. Известно о двух пострадавших.

Из-за атаки на Киевскую область в ночь на 19 марта количество пострадавших возросло до двух. Повреждены или разрушены десятки домов, квартир, автомобилей и не только.

Об этом сообщил и.о. начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Из-за ночной атаки по Киевщине в Бучанском районе пострадали два человека. В больницу доставлен гражданин Франции 1970 года рождения. Он получил множественные поверхностные раны и ссадины обеих ног, участкf передней брюшной стенки и участки обоих локтевых суставов. Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Вторая пострадавшая – женщина 1981 года рождения. Она испытала ситуационно-невротическую реакцию. Медицинскую помощь женщине предоставили на месте.

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В трех населенных пунктах Бучанского района повреждены и частично разрушены 18 частных домов, 20 квартир в таунхаусах, 19 автомобилей. Также повреждены магазины, заведение питания, семь хозяйственных помещений и пять гаражей.

Еще один дом поврежден в Бориспольском районе.

"Всем владельцам поврежденных зданий будет оказана необходимая помощь. Работы с местными властями уже ведутся", – пообещал Калашник.

Также после атаки в Бориспольском, Обуховском, Фастовском районах ликвидированы пожары травяного настила.

Оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия российской атаки.

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 19 марта/Фото: телеграм-канал и.о. начальника Киевской ОВА Николая Калашника

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 19 марта/Фото: телеграм-канал и.о. начальника Киевской ОВА Николая Калашника

Последствия атаки на Киевскую области в ночь на 19 марта/Фото: телеграм-канал и.о. начальника Киевской ОВА Николая Калашника

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 19 марта/Фото: телеграм-канал и.о. начальника Киевской ОВА Николая Калашника

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 19 марта/Фото: телеграм-канал и.о. начальника Киевской ОВА Николая Калашника

Напомним, в ночь на 19 марта российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. Сначала было известно об одном раненом мужчине и разрушении или повреждении до 10 жилых домов.

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