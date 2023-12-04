Все осенние месяцы были теплее обычного, особенно сентябрь, имевший наибольшее положительное отклонение – 3,9°С.

Нынешняя осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в Киеве. Были зафиксированы пять температурных рекордов и один рекорд по осадкам.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +11,4°С, что на 2,7°С выше средних многолетних значений.

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Все осенние месяцы были теплее обычного, особенно сентябрь, имевший наибольшее положительное отклонение – 3,9°С.

Холоднее всего календарной осенью 2023 года в Киеве было 23 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 6,8 градусов мороза, а самое теплое – 24 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +29,1°С.

За сентябрь-ноябрь в Киеве выпало 172 мм осадков, что равняется 115% климатической нормы.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону снижения состоялся в Киеве 19 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, которая пришла на 10 дней раньше средней многолетней даты.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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