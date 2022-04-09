"Нужно ждать любого идиотизма": Арестович оценил вероятность повторного наступления на Киев

С кровавыми потерями защищать рубежи, а затем оставить их и снова брать – полный безусловный идиотизм, сказал советник главы ОП.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович в 1% оценивает вероятность повторной попытки штурма Киева российскими войсками. В то же время он отмечает, что от российских военных можно "ждать любого идиотизма".

Об этом Арестович сказал 9 апреля, свидетельствует видео в Сети.

"Когда имеешь дело с россиянами, надо ждать любого идиотизма. Но вопрос заключается в том, что ну один процент давайте оставим, чтобы все 100 процентов не брать. С военной точки зрения, большей глупости, чем с кровавыми потерями оборонять рубежи, районы, а затем оставить их в результате поражения, отойти, а потом снова их брать – проще было уже удерживать, на месте стоя или, подвинувшись немного. Ну, это полный безусловный идиотизм", – объяснил советник главы ОП.

"Конечно, что это же Кремль, могут приказать. Но будет та же ситуация, что и с Харьковом. То есть части и группировки, которая в три раза будет меньше, чем начинавшаяся сначала, будут снова идти на места, где они уже получили поражение, где разрушена инфраструктура, мосты и так далее, и пытаться брать оставшиеся оборонительные рубежи, которые теперь занимают украинские войска. Перспективу можем оценить сами", — рассказал Арестович.

Напомним, журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев дал прогноз о том, сколько будут продолжаться военные действия в Украине, в то же время указав, что новое наступление на Киев маловероятно.

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