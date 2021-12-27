"Нужно готовиться к разным вариантам": Киев создает штаб территориальной обороны

Также планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны.

Власти Киева создают штаб территориальной обороны. Система теробороны столицы должна быть развернута в ближайшее время.

Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает Киевская городская госадминистрация (КГГА).

Отмечается, что мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с заместителями главы КГГА, руководителями департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ, представителями Главного командования ВСУ и полиции.

"Заявления и угрозы России, накопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", – сказал Кличко.

Он также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве – более 500. Их в случае чрезвычайной ситуации берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

По словам заместителя главы КГГА Андрея Крищенко, столица создает штаб территориальной обороны. Система теробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Также в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.

Напомним:

В столице будут тестировать систему оповещения, а потому призывают жителей Киева не паниковать. Эта система оповещения важна, поскольку может работать в критических условиях: когда нет сотовой связи и электричества.

Также на случай чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно посмотреть на специальной карте, подготовленной Киевской городской администрацией.

В каком состоянии в украинских городах находятся бомбоубежища

Читайте также: