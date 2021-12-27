"Нужно готовиться к разным вариантам": Киев создает штаб территориальной обороны

Также планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны.
Власти Киева создают штаб территориальной обороны. Система теробороны столицы должна быть развернута в ближайшее время.
Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает Киевская городская госадминистрация (КГГА).
Отмечается, что мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с заместителями главы КГГА, руководителями департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ, представителями Главного командования ВСУ и полиции.
"Заявления и угрозы России, накопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", – сказал Кличко.
Он также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве – более 500. Их в случае чрезвычайной ситуации берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.
По словам заместителя главы КГГА Андрея Крищенко, столица создает штаб территориальной обороны. Система теробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Также в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.
Напомним:
В столице будут тестировать систему оповещения, а потому призывают жителей Киева не паниковать. Эта система оповещения важна, поскольку может работать в критических условиях: когда нет сотовой связи и электричества.
Также на случай чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно посмотреть на специальной карте, подготовленной Киевской городской администрацией.
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