Нужен миллион: в Киеве назвали условия для избежания нового локдауна

Чтобы не вводить строгие ограничения во время новой волны коронавируса, в Киеве нужно вакцинировать миллион жителей.

Распространение штамма коронавируса "Дельта" приводит к большему количеству заражений и может стать причиной для введения нового локдауну в столице. Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24" объяснил, как этого можно избежать.

По словам чиновника, для предотвращения резкого распространения COVID-19 в Киеве большую надежду возлагают на вакцинацию населения.

"Если провести вакцинацию 1 миллиона человек в Киеве, с учетом тех, кто переболел, то локдаун можно будет не вводить", — отметил Рубан.

Третью волну распространения коронавирусной инфекции в столице Украины прогнозируют в конце августа и начале сентября, когда закончится время отпусков и каникул. Уже сейчас столичные власти готовят дополнительные места в больницах.

Олег Рубан также отметил, что о переводе школ на дистанционное обучение говорить еще рано. По его словам, при условии стопроцентной вакцинации педагогов, медиков и другие уязвимых социальных групп к 1 сентября, такие ограничения в учебном процессе не понадобятся.

Напомним, что прививки против коронавируса поможет избежать тяжелого течения болезни и смерти, даже в случае заражения после вакцинации. Привитые лица смогут быстрее преодолеть коронавирус и чувствовать себя лучше, чем те, кто избежал вакцинации.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку