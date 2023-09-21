"Ножку зашивают внучке": бабушка раненой в Киеве девочки рассказала о ее состоянии (видео)

Среди пострадавших в результате ракетной атаки по Киеву 21 сентября оказалась девятилетняя девочка. Ребенок получил ранение и о его состоянии рассказала бабушка.

С женщиной пообщались журналисты телеканала "Мы — Украина".

Бабушка 9-летней девочки рассказала, что в результате вражеской атаки ребенку обломками стекла порезало ногу. Сейчас девочка вместе с мамой находится в больнице, где медики зашивают рану.

"Именно в эту минуту я была на работе. Я прибежала – у меня дети здесь. Относительно (все хорошо – ред.). Да, живые. Ножку зашивают внучке", – поделилась пережитым женщина.

Пострадавшие от атаки по Киеву: о состоянии раненой девятилетней девочки рассказала ее бабушка

Ракетная атака по Киеву

Напомним, оккупанты ночью и утром 21 сентября устроили ракетную атаку по разным уголкам Украины. Так, в Киеве в результате падения обломков ракет есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возник пожар. Пострадали семь человек, среди которых ребенок.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Масштабная ракетная атака! Россияне взбесились и решили мстить!

Читайте также: