Новый вход и два тоннеля: появились фото проекта станции киевского метро "Львовская брама"

Новый вход и два тоннеля: появились фото проекта станции киевского метро "Львовская брама"

Ожидаемая стоимость работ составляет около 73,5 млн грн.

Киевский метрополитен может достроить станцию "Львовская брама", расположенную в центре города. Уже объявлен тендер на проектные работы, но сроки открытия станции пока неизвестны. Ожидаемая стоимость работ составляет около 73,5 млн грн.

Фотографии проекта опубликовали в сообществе "Транспорт Киева".

Сейчас заказывается полная разработка инженерного проекта, по которому будет достраиваться замороженная станция метро.

Согласно документации, в настоящее время предусматривается один вход/выход на станцию "Львовская брама", расположенный в районе улицы Сечевых Стрельцов, Кудрявского спуска и улицы Кудрявской.

На новой станции метро планируется подключить высокоскоростной мобильный интернет скоростью от 100 Мбит/с. Возле станции планируется строительство помещения для хранения велосипедов.

Поскольку глубина станции большая, то на ней планируют установить два эскалаторных туннеля с промежуточным вестибюлем.

На проекте можно увидеть пилоны, украшенные белым мрамором, они должны чередоваться с пилонами, украшенными зеленым мрамором. Над последним разместят декоративные арки, но, когда именно этот проект будет реализован, пока неизвестно.

К слову, станция готова примерно на 80%. На путевых стенах "Львовской брамы" сохранилась даже облицовочная плитка. Между колоннами на станции вмонтированы ворота, отделяющие центральный вестибюль от перрона.

На некоторых колоннах станции висят фонари. Кроме того, на станции установлена сигнализация и есть дежурный. "Львовская брама" находится под подчинением начальника станции "Лукьяновская".

Пока точная дата открытия станции "Львовская брама" неизвестна. Ранее говорили, что это может произойти в 2025 году.

Напомним, в Сети показали, как строится метро на Троещину.

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