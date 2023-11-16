На улице Алматинской в Днепровском районе столицы при поддержке посольства Индии в Украине, руководителей КГГА и Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА создали и обустроили сквер "Кусум". Основным меценатом обустройства сквера выступила группа фармацевтических компаний "Кусум".

За это время работники КП УЗО Днепровского района осуществили выравнивание территории площадью 0,8 га, удаление поросли и расчистку зарослей, устройство освещения и полива, установку забора, лав и урн, озеленение.

Зеленую зону общей площадью почти один гектар украшают: 60 деревьев, более 200 кустов, около тысячи злаков и декоративных трав. Украшением нового сквера стали арт объекты современного украинского художника Петра Антипа.

На торжественном открытии сквера присутствовал Его Превосходительство Господин Харш Кумар Джейн, Посол Индии в Украине.

"Мне приятно присоединиться к вам сегодня на торжественном открытии этого прекрасного сквера. Мне вдвое приятнее отдавать себе отчет, что этот сквер появился благодаря инициативе именно индийской компании. Это хороший пример сотрудничества индийского бизнеса и местных властей, что также свидетельствует о доверии к Украине индийского бизнеса, который продолжает выполнять свои социальные обязанности в это тяжелое время. Я глубоко благодарен г-ну Радживу Гупту за инициативу и благодарю городские власти за активную поддержку в реализации этого проекта. Этот проект также будет символизировать дружбу между народами Украины и Индии", - отметил посол Индии в Украине.

"Все мы хорошо помним 5 июня 2022 года, особенно жители этого микрорайона Киева. Именно в этот день враг осуществил бомбардировку баллистическими ракетами Дарницкого и Днепровского районов столицы. Одна из первых мыслей, которая появилась, была - если враг намерен разрушать и уничтожать наш город, то мы сделаем все возможное, чтобы сделать его еще красивее, привлекательнее и комфортнее для жизни. Нас невозможно сломать" - добавил Раджив Гупта, генеральный директор группы компаний "Кусум".