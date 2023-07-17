Новый скандальный тендер в Киеве: за 1,3 млрд грн хотят реконструировать развязку

В Киеве провели тендер на 1,3 млрд. грн., за которые планируется реконструкция развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.

Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro.

Так, на реконструкцию развязки на Оболони планируют потратить 1 314 995 000 грн. Заказчиком работ является КП "Киевавтодор".

Согласно информации в тендере, на указанном месте в рамках реконструкции будет построен новый путепровод осью улицы Полярной, чтобы улучшить транспортную ситуацию на севере Киева. Планируется, что пропускная способность новой развязки составит 11 200 автомобилей в час. Путепровод длиной 125 м будет иметь шесть полос движения.

Кроме того, на перекрестке планируется убрать имеющийся светофор, чтобы уменьшить задержку транспорта на одном из самых загруженных узлов Оболонского района. На развязке также обустроят велодорожки общей протяженностью около 2,8 км.

Тендер на реконструкцию развязки в Оболонском районе Киева/Скриншот с сайта Prozorro

Добавим, на тендер обратила внимание главная редактор издания Cultureversus и координатор Энциклопедии общественного активиста Юлия Никитина.

"Идея реконструировать переходы и развязки за безумные деньги, когда все эти деньги нужны на фронте – это не просто абсурд, это преступление. Каждый сознательный киевлянин сейчас ожидает, что самый богатый город в стране будет помогать фронту, а не прихорашиваться и пилить деньги на развязках. Мне за мой город стыдно", – написала Никитина на своей Facebook-странице.

Напомним, в Киеве за 510 тыс. грн было проведено испытание несущих конструкций эстакады метропроезда моста Метро через реку Днепр. Испытание прошло по заказу КП "Киевский метрополитен", свидетельствуют данные на сайте Prozorro.

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