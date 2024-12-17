Новый год 2025: отменят ли комендантский час в Киеве на праздники

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, перемещаться по транспорту без спецпропуска или пешком.

На Новый год, в Киеве, будет действовать комендантский час. Никакие ограничения не отменяются.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает "РБК-Украина".

"Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда все службы, отвечающие за безопасность, в частности, патрули Нацполиции и силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет", — сообщил представитель КМВА Михаил Шаманов.

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Время действия комендантского часа определяется при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка. То есть запрещено находиться на улице с полуночи до 5 утра.

Во время комендантского часа можно покинуть дом, только если раздается воздушная тревога, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

"С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность", — подытожили в Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в Киеве снова заговорили о необходимости повышения стоимости проезда в городском транспорте.

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