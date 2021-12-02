Новый год-2022 в Киеве: где праздновать и сколько это будет стоить

Новый год-2022 в Киеве: где праздновать и сколько это будет стоить

Можно арендовать жилье, пойти в ресторан или провести новогоднюю ночь под открытым небом.

Начался декабрь и пришло время задуматься, где встречать Новый год-2022. Несмотря на карантинные ограничения, в Киеве есть много вариантов, где весело провести новогоднюю ночь.

ТСН.ua собрал варианты для отдыха в столице 31 декабря.

Арендовать квартиру или дом

Снять квартиру или дом на Новый год – отличный вариант для тех, кто не хочет праздновать дома. В интернете размещено множество объявлений об аренде на любой вкус и бюджет. Так, двухкомнатная квартира будет стоить от 500 до 3 000 грн в сутки.

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Небольшой дом в Киевской области можно арендовать за 1 000 грн. В черте города дом на большую компанию будет стоить 20 000 грн за трое суток. Однако можно найти и дешевле – от 5 000 грн в сутки.

Следует учитывать, что на время аренды дома или квартиры владельцы также просят залог, который возвращают после выезда.

Отпраздновать в кафе или ресторане

Отпраздновать Новый год в Киеве в заведении будет стоить от 800 гривен с человека. Детей до 12 лет пускают преимущественно бесплатно, дети постарше — по взрослому тарифу. Кафе и рестораны готовят насыщенную программу на новогоднюю ночь, устраивают дискотеки, приглашают звездных гостей с соблюдением всех противоэпидемиологических правил. Такой вариант праздника подойдет для любителей шумных вечеринок и тех, кому надоели домашние застолья.

Встретить Новый год в центре Киева

Если вы хотите встретить Новый год под открытым небом, это можно сделать возле главной елки страны – на Софийской площади. Вокруг нее обустроят рождественский городок и каток возле памятника Богдану Хмельницкому. Его площадь составит 400 кв. метров, а вход будет бесплатным для детей. Программа мероприятий в новогоднюю ночь пока неизвестна. На празднование, вероятно, повлияют карантинные ограничения в столице.

УНИАН

Отметим, что в столице начали готовиться к новогодним праздникам. В каждом районе Киева будет установлена новогодняя елка. 16 декабря в столице откроются 14 новогодних локаций. Праздничные локации появятся, в частности, на Софийской и Контрактовой площадях и на Арке дружбы народов.

Тем временем на Софийскую площадь начали завозить первые конструкции для будущей елки и рождественского городка. Полноценные работы начнутся через несколько дней и продлятся около трех недель.

Елочные базары в Киеве откроются 15 декабря. Пока неизвестна стоимость елок и сосен, которые поступят в продажу. Сколько точно будет локаций по продаже елок, также неизвестно. Они еще не утверждены.

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