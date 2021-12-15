Новый год 2022: как купить подарки и не попасться на интернет-мошенников

Новый год 2022: как купить подарки и не попасться на интернет-мошенников

Национальная полиция дала три полезных совета.

Декабрь – время покупать подарки к новогодним праздникам. В период карантина многие выбирают интернет-магазины вместо походов в торговые центры. Однако часто в сети попадаются мошенники.

В патрульной полиции Украины рассказали, как безопасно купить подарки и не попасть на уловки злоумышленников.

Так, следует придерживаться всего трех советов:

Не пользуйтесь подозрительными сервисами или слишком заманчивыми предложениями . Продавцы, предлагающие самые низкие цены, часто оказываются мошенниками.

. Продавцы, предлагающие самые низкие цены, часто оказываются мошенниками. Не делайте больших предоплат , покупая что-нибудь в интернет-магазине. Безопаснее использовать наложенный платеж как способ оплаты: вы платите за товар после того, как убедитесь в его наличии.

, покупая что-нибудь в интернет-магазине. Безопаснее использовать наложенный платеж как способ оплаты: вы платите за товар после того, как убедитесь в его наличии. Не предоставляйте личные данные на незнакомых сайтах, ни в коем случае не сообщайте срок действия платежной карты, CVV-код, свой номер паспорта, индивидуальный налоговый номер и секретные банковские SMS-пароли.

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В полиции подчеркивают, если вы все же стали жертвой мошенников в интернете, в первую очередь нужно обратиться в милицию.

Напомним, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Все правила карантина по доступу к публичным местам с COVID-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе.

Как не попасть на крючок к аферистам при покупке товаров в Интернете

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