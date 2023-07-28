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Новым начальником полиции Киева стал Дмитрий Шумейко

Новым начальником полиции Киева стал Дмитрий Шумейко

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Новым начальником полиции Киева стал Дмитрий Шумейко

На должность начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве назначен полковник Дмитрий Шумейко / Фото: Национальная полиция Украины

Глава Нацполиции назвал нового главу столичной полиции профессиональным и ответственным руководителем.

В пятницу, 28 июля, глава Национальной полиции Иван Выгивский представил начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве — полковника полиции Дмитрия Шумейко. До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя киевской полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы", — прокомментировал назначение Иван Выгивский.

Глава Нацполиции на представлении нового главы киевской полиции отметил необходимость взаимодействия со всеми подразделениями сил безопасности и обороны Украины, важность профилактики преступлений и мгновенного реагирования на обращение граждан.

Дмитрий Шумейко выразил благодарность министру внутренних дел Игорю Клименко и главе Нацполиции Ивану Выгивскому за оказанное доверие и поддержку на новой должности.

Напомним, 14 июля Кабинет министров назначил главой Национальной полиции Ивана Выгивского.

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Дата публикации
Просмотры
877
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