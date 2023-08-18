Новые подробности расточительства киевских чиновников: деньги идут на дорогие курорты и украшения

На свою страницу в соцсети чиновница выкладывает фотографии из дорогих ресторанов и популярных курортов, в частности — из Катара.
Столичная чиновница Ольга Дроздова, которая оформляла закупки барабанов, конструкторов и оборудования для обработки продуктов для укрытий, любит отдых на ценных курортах.
Соответствующие фото публикует издание Ua.News, ссылаясь на закрытую страницу чиновницы в Инстаграм.
Как отмечается, чиновница оформляла тендеры на закупку с пометкой "для укрытий" 12 комплектов оборудования для обработки продуктов питания более чем на 1,5 млн грн, барабаны для психологической разгрузки детей почти на 1 млн грн и конструкторы — на 953 тысячи грн.
Сама Ольга Дроздова является начальницей административно-хозяйственного отдела Управления образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.
На свою страницу в соцсети она выкладывает фотографии из дорогих ресторанов и популярных курортов, в частности – из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов. В то же время, любит она драгоценные украшения — такие, как солнцезащитные очки за более 1200 евро, сумочки от элитного бренда Gucci — стоимость которых до 2500 евро.
Кроме того, СМИ пишут, что ранее Дроздова возглавляла КП "Приют для животных", откуда была уволена. На нее было открыто несколько уголовных производств: в частности — за приобретение автомобилей на предприятии по завышенной стоимости, за незаконное начисление для себя завышенной заработной платы и за растрату 400 тысяч грн, которые предназначались для кормления беспризорных животных.
Напомним, что Арахамия сделал последнее предупреждением регионам по поводу расточительства.
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