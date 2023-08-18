Новые подробности расточительства киевских чиновников: деньги идут на дорогие курорты и украшения

На свою страницу в соцсети чиновница выкладывает фотографии из дорогих ресторанов и популярных курортов, в частности — из Катара.

Столичная чиновница Ольга Дроздова, которая оформляла закупки барабанов, конструкторов и оборудования для обработки продуктов для укрытий, любит отдых на ценных курортах.

Соответствующие фото публикует издание Ua.News, ссылаясь на закрытую страницу чиновницы в Инстаграм.

Как отмечается, чиновница оформляла тендеры на закупку с пометкой "для укрытий" 12 комплектов оборудования для обработки продуктов питания более чем на 1,5 млн грн, барабаны для психологической разгрузки детей почти на 1 млн грн и конструкторы — на 953 тысячи грн.

Сама Ольга Дроздова является начальницей административно-хозяйственного отдела Управления образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

Чиновница из Киева любит драгоценные отдыха

На свою страницу в соцсети она выкладывает фотографии из дорогих ресторанов и популярных курортов, в частности – из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов. В то же время, любит она драгоценные украшения — такие, как солнцезащитные очки за более 1200 евро, сумочки от элитного бренда Gucci — стоимость которых до 2500 евро.

Дроздова также любит драгоценные украшения

Кроме того, СМИ пишут, что ранее Дроздова возглавляла КП "Приют для животных", откуда была уволена. На нее было открыто несколько уголовных производств: в частности — за приобретение автомобилей на предприятии по завышенной стоимости, за незаконное начисление для себя завышенной заработной платы и за растрату 400 тысяч грн, которые предназначались для кормления беспризорных животных.

Чиновница во время войны занималась сомнительными тендерами / Фото: Скриншот

Напомним, что Арахамия сделал последнее предупреждением регионам по поводу расточительства.

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