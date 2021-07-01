Новые подробности аварии с фурой в Киеве: появилось видео момента столкновения

Как свидетельствуют данные с видеорегистратора, вины водителя грузовика в ДТП нет.

Стали известны новые подробности аварии с фурой на проспекте Победы в Киеве.

Появилось видео момента столкновения. Видно, что легковушка Ford резко въехал в бок фуры со стройматериалами и после того грузовик расшатало.

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua и обнародовал соответствующее видео.

Как свидетельствуют данные с видеорегистратора, вины водителя грузовика в ДТП нет.

# Видео момента # ДТП в Киеве на проспекте # победы берестейская где # Форд Выехал просто вбок грузовике с пеноблоки. Видео передано следствию. Винные водителя грузовика в произошедшем имеется. Пострадали все люди в автомобиле Форд. Водителю будет хорошая наука. Мы категорически не рекомендуем вслепую совершать манёвры на удачу. В тоже время категорически рекомендуем составить регистратора и подписываться на наши каналы ютуб TikTok Instagram Facebook. И запишите, 0937713333 Опубликовано dtp.kiev.ua Четверга, 1 июль 2021

"Видео передано следствию. Вины водителя грузовика в происшествии нет. Пострадали все люди в автомобиле Ford. Водителю будет хорошая наука. Мы категорически не рекомендуем вслепую осуществлять маневры на удачу", — говорится в заметке под видео.

Напомним, в Киеве наказали водителя, потому что он врезался в авто, спасая женщину-нарушительницу.

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