Новостройки Киева: сколько стоит квартира и в каком районе дешевле

Самый дорогой район Киева – Печерский.
Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Киева по состоянию на декабрь 2021 года составляет 34 700 грн. За год цена выросла на 1 700 грн.
Об этом сообщает портал ЛУН Місто.
Самый дорогой район Киева – Печерский. Квадратный метр в новостройке здесь обойдется в среднем 67 300 грн. Самый дешевый район – Деснянский. Здесь квадрат стоит около 22 400 грн.
Стоимость 1 кв. м в новостройках Киева по районам:
- Печерский – 67 300 грн
- Шевченковский – 45 000 грн
- Подольский – 38 600 грн
- Голосеевский – 34 900 грн
- Днепровский – 32 700 грн
- Оболонский – 28 500 грн
- Святошинский – 28 500 грн
- Соломенский – 27 700 грн
- Дарницкий – 25 700 грн
- Деснянский – 22 400 грн
Средняя цена квадратного метра в пригороде Киева – 20 400 грн. Стоимость зависит от удаленности от центра города: до 5 км – 22 000 грн., от 5 до 10 км – 21 300 грн., от 10 до 20 км – 18 900 грн.
Напомним, что начался декабрь, и пришло время задуматься, где встречать Новый год-2022. Несмотря на карантинные ограничения, в Киеве есть много вариантов, где весело провести новогоднюю ночь. ТСН.ua собрал варианты для отдыха в столице 31 декабря.
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