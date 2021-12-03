Новостройки Киева: сколько стоит квартира и в каком районе дешевле

Новостройки Киева: сколько стоит квартира и в каком районе дешевле

Самый дорогой район Киева – Печерский.

Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Киева по состоянию на декабрь 2021 года составляет 34 700 грн. За год цена выросла на 1 700 грн.

Об этом сообщает портал ЛУН Місто.

Самый дорогой район Киева – Печерский. Квадратный метр в новостройке здесь обойдется в среднем 67 300 грн. Самый дешевый район – Деснянский. Здесь квадрат стоит около 22 400 грн.

Стоимость 1 кв. м в новостройках Киева по районам:

Печерский – 67 300 грн

Шевченковский – 45 000 грн

Подольский – 38 600 грн

Голосеевский – 34 900 грн

Днепровский – 32 700 грн

Оболонский – 28 500 грн

Святошинский – 28 500 грн

Соломенский – 27 700 грн

Дарницкий – 25 700 грн

Деснянский – 22 400 грн

Средняя цена квадратного метра в пригороде Киева – 20 400 грн. Стоимость зависит от удаленности от центра города: до 5 км – 22 000 грн., от 5 до 10 км – 21 300 грн., от 10 до 20 км – 18 900 грн.

misto.lun.ua

Напомним, что начался декабрь, и пришло время задуматься, где встречать Новый год-2022. Несмотря на карантинные ограничения, в Киеве есть много вариантов, где весело провести новогоднюю ночь. ТСН.ua собрал варианты для отдыха в столице 31 декабря.

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