Новое скандальное избиение: под Киевом подростки избили юношу и выложили видео в Сеть

В Киевской области группа молодых людей жестоко избила парня в подвале. Все это уже традиционно снималось на видео. Жуткие кадры облетели Сеть и еще раз шокировали всю страну.

Все подробности инцидента – читайте в эксклюзиве Людмилы Труфин на TSN.UA

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: ЭТО ПРОСТО ШОК! Подростки жестоко избили юношу: видео выложили в Сеть!

Избиение парня в подвале

Это уже выходит за все рамки разумного. В то время пока страна борется с внешним врагом, внутри нее творится что-нибудь. В последнее время в Украине наблюдается ужасная тенденция избиения среди подростков. С последнего – 25 января в Сети появилось видео жестокого избиения парня в подвале. Один из участников драки продолжал избивать юношу ногами и руками, пока его не оттащил другой парень. Другие же участники события снимали это все на видео и смотрели, не проходят ли мимо подвала жители дома. Внимание, кадры 18+.

Что говорят в полиции

В тот же день правоохранители Киевской области начали проверку после обнаружения видео, где группа молодых людей нападает на парня. Инцидент был зафиксирован во время мониторинга соцсетей в одном из Telegram-каналов. Все произошло в Бучанщине. Информацию о дате этого инцидента и было ли обращение от потерпевшего или его родственников в правоохранительные органы – в полицию не предоставили. Также отмечено, что сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. А уже 26 января правоохранители Киевской области установили личность потерпевшего, а также других участников избиения парня.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — совершение хулиганских действий группой лиц. расследование продолжается."

Жестокая драка на Троещине

Однако это не единственная жестокая драка между подростками, которая произошла в минувшие выходные. Еще один инцидент был зафиксирован в самой столице. В этот раз кулачные бои устроили между собой несовершеннолетние девушки на Троещине. В Сети пишут, что конфликт возник у одного из супермаркетов. В полиции Киева сообщили ТСН.ua, что к ним с заявлениями никто из участников потасовки не обращался. Однако полиция отреагировала на появившееся в Сети видео.

"Мы же установили участников драки. Это девочки 13 и 14 лет. Между ними возник конфликт. Одна из девушек ударила другую по лицу. По факту избиения начато уголовное производство по части 1 статьи 125 – умышленное легкое телесное повреждение. Устанавливаем все обстоятельства и детали конфликта" между несовершеннолетними"

Там также уточнили, что мать одной из девушек была приглашена в полицию для объяснений. Она, как это обычно бывает, ничего не знала о драке с участием своего ребенка.

Еще одно избиение девочки в Киеве

Похоже, подростки придумали себе новый "тренд" – бить по лицу тех, кто якобы чем-то провинился. Очередное видео жестокого избиения выложили в Интернете 23 января. На нем видно, как две девушки по очереди бьют другую по лицу. Судя по происходящему, можно предположить, что школьницу таким образом за что-то "наказывают". Одна из присутствующих говорит, цитирую: "Может ли мне куртку снять, чтобы размах был больше?" После нескольких ударов потерпевшая заплакала. А дальше подростки ей заявили, цитирую: "Надо было думать о том, что говоришь" и "плакать нужно было раньше". Мы не можем показать вам видео, которое снимали сами подростки, в оригинале, но отрывок произошедшего вы должны увидеть.

Что говорят в полиции

В тот же день в полиции Киева сообщили, что проводят проверку по факту избиения школьницы в Оболонском районе столицы. Информацию о происшествии правоохранители обнаружили вечером 23 января во время мониторинга социальных сетей.

А уже через несколько часов стало известно, что сотрудники полиции установили личности участниц избиения несовершеннолетней девочки на спортивной площадке. Правоохранители сообщили, что потерпевшей была 13-летняя школьница. По предварительной информации, девушки позвали ее на прогулку, а затем между ними возник конфликт, о причинах которого не сообщают. Одна из девушек вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли 13-летней школьнице телесные повреждения.

В последнее время в Украине участились насилия между подростками. И большинство этих случаев были сняты на телефон самими школьниками. До сих пор не утихает огласка избиения девочки в Белой Церкви. В течение прошлой недели в этой истории каждый день появлялись обновления. С последнего – 22 января Белоцерковский горрайонный суд отправил под стражу 16-летнего парня, подозреваемого в избиении девочки. Он будет находиться под стражей до 20 марта без права внесения залога. Мать подозреваемого в пытках девочки в Белой Церкви заявила, что они будут подавать апелляцию, потому что цитирую: "Вину должен понести не только он один".

Тем временем 16-летний подросток заявил, что сожалеет о совершенном, но в дальнейшем комментировать инцидент отказался.

С чего все началось

Напомним, что началось все с видео, на котором запечатлены издевательства старшеклассников над девочкой. Эти кадры попали в Сеть. Подростки били девочку ногами, руками, клеили на голову жевательную резинку и требовали деньги – 15 тысяч гривен. В частности, злоумышленники отобрали у нее мобильный телефон, а издевательство снимали на видео. Удары по телу девушки наносили как ребята, так и девушки. На видео слышно, как девочке говорят, что ее "закопают в луже". А после слов "праздник приближается" и изречения "день святого избиения" один из присутствующих начал читать "Отче наш". В этот момент девочке снова распылили в лицо неизвестное вещество и нанесли удар по голове.

Реакция сети

В общей сложности на эту ситуацию обратили внимание тысячи украинцев, среди них было много блогеров. Они призывали установить и наказать виновных. Украинцы же в Сети тоже активно реагируют на призывы и требуют справедливого наказания. В частности, эмоционально отреагировал на вопиющий инцидент с девочкой и украинский певец Тарас Тополя. На своей странице в Facebook он отметил, что группа "Антитела" будет следить за развитием событий вокруг этой истории.

Что говорят в полиции

Начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан сообщил, что в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви участвовали 10 подростков. Имена участников уже установлены. Первоначально нападающим инкриминировали легкие телесные повреждения. Но после резонанса подозрение было пересмотрено. Сейчас всех подозревают в пытках, а 16-летнего парня, ударившего ее по голове и распылившего в лицо газовый баллончик, еще и в требовании средств во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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