Новое наступление РФ: генерал оценил угрозу для Киева и рассказал, готова ли столица к обороне

Украинские защитники учли все вопросы и проблемы, которые были на 24 февраля 2022 года.

Новое наступление РФ на Киев не исключается, потому что основная задача российского агрессора – захватить и сменить власть в Украине, и пока она не будет выполнена, РФ не сможет полностью контролировать страну. Но на киевском направлении разведка не видит группировки, которая могла бы угрожать наступлением.

Об этом рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в интервью РБК-Украина.

По его словам, на создание ударной группировки уйдет минимум два-три месяца – это минимальный срок.

"Поэтому это направление мы не исключаем из перечня угрожающих", – сказал он.

Генерал-лейтенант заверил, что военные изучили все вопросы и проблемы, которые были на 24 февраля 2022 года. По его словам, были проанализированы все направления, по которым двигался противник, – и это все учтено при построении линий обороны, создано "несколько мощных оборонительных рубежей" вокруг Киева, Киевской области и до границы.

Но будет ли достаточно для обороны Киева сложившихся на этом направлении сил и средств ВСУ при возможном новом наступлении врага, зависит от того, какую группировку войск создадут в Беларуси российские оккупанты.

Командующий подчеркнул, что военные "системно работают" над тем, чтобы в случае повторного вторжения дальше за границу противник не прошел. Более того, все батальоны уже имеют опыт боевых действий. Но будет ли достаточно для обороны Киева сложившихся на этом направлении сил и средств ВСУ при возможном новом наступлении врага, зависит от того, какую группировку войск создадут в Беларуси российские оккупанты.

"Соответствующие силы и средства мы держим здесь постоянно и готовы к таким действиям врага. Будет их достаточно — зависит от того, какая группировка будет создана на территории Беларуси. Тогда можно будет оценить. Сейчас у нас есть силы и средства, которые могут сдержать русский -белорусские войска", – ответил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Украина готовится к потенциальному новому наступлению российских оккупационных войск. Украинцам также следует быть готовыми к информатам, которые готовит враг.

Ранее Александр Павлюк также объяснял, что Беларусь для России является площадкой, в частности для восстановления техники и обучения солдат. С территории РБ все боевые части, созданные оккупантами РФ, перебросили на восток Украины.

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