Новейшая методика лазерной коррекции GENIUS PRO для действующих и будущих пилотов авиакомпании и военной авиации

- Мои пациенты особенные, им не просто отлично видеть после проведения лазерной коррекции, часто от своевременно принятых действий пилотов зависит их жизнь, так же и жизнь пассажиров. При принятии решений важны секунды, моментальная реакция зависит от зрения

Мною были оценены в практике многие методики лазерной коррекции зрения, плохих методик лазерной коррекции не существует, все они рекомендованы для применения и пришли тщательные этапы медицинских испытаний. Но, как и во всем существует эволюция, так и в методиках есть прогресс.

Моя задача в Немецкой глазной клинике в Киеве выбрать для пилотов Украины профессиональную методику лазерной коррекции с более высокими требования чем обычным пациентам.

Имея достаточную практику и опыт более 30000 безупречно проведенных операций по лазерной коррекции, я хочу разделить работу офтальмо хирурга и возможности оборудования в его распоряжении и технологии.

Отличные результаты в свое время показала методика ФРК (фоторефрактивная кератометрия), она была прорывной методикой позволившей опередить время и сделать недоступное возможным, убрать досадные препятствия для людей нуждающихся в помощи очками для нормального зрения избавиться от них и убрать при этом и неудобства при обычной жизни и препятствия при выборе профессии пилота и других профессиях требующих высокого зрения.

Минус ее был в том что при ее проведении значительно нагревалась роговица глаза и возникал эффект дымчатости зрения, так называемый хейс эффект, который требовал иногда длительного лечения и ограничил впоследствии свое применение в частности из за перечисленных причин, возможностью убрать только максимум 6 «лишних» диоптрий и минимум астигматизма.

Затем попыткой создать «идеальный метод» стал на короткое время метод лазерной коррекции с применением фентосекундного лазера, своеобразная комбинация двух лазерных коррекций, эксимерлазерной и фентосекундной.

Он, как говориться, «сразу не пошел», удлинилось до получаса время проведения лазерной коррекции, что особенно негативно сказывается на тканях глаза, появляются ненужные осложнения в виде оттеков и не исчезла проблема повышения температуры поверхности роговицы. В профессиональной лазерной коррекции это неприемлемо.

Увеличилась и необоснованно стоимость процедуры за счет применения ненужных дополнительно поставляемых заводом изготовителем изделий делающей процедуры проведения лазерной коррекции без одноразовых специальных накладок на глаз, причем немалой цены и явно завышенной, то что стоит как говориться копейку ,продавали за тысячу евро, а без этого аксессуара лазерную коррекцию этим методом не провести и при ее использовании сгорал специальный чип, препятствующей повторному использованию.

Своеобразный способ внести в цену операцию ненужные расходы и при этом давая только маркетинг.

Далее по лестнице эволюции стала технология «смайл», это неплохой метод, дающий неплохие результаты.

Но он тоже стал промежуточным этапом в основном из-за проблемы нагрева «лентикулы» роговицы глаза, что можно увидеть на показаниях любого бесконтактного термометра во время операции, а значит и проблема дымчатости полностью не решена для пациента после проведения лазерной коррекции.

Невозможность провести до коррекцию при необходимости, переход на данном этапе к технологии ФРК, а это самый первый этап, двадцать лет назад и более. Поэтому мой выбор для пилотов и пациентов, предъявляющих высокие требования к лазерной коррекции зрения - методика «GENIUS PRO» Ее несомненное преимущество, это холодная лазерное воздействие на роговицу глаза.

Повышение температуры глаза при проведении лазерной коррекции ноль градусов. Возможность проведения бесплатной для пациента до коррекции бесплатно.

Гарантированно отличный результат по отличной цене. При применении данной технологии, конечно, покупается очень дорогое оборудование последнего поколения и программное обеспечение. Но результат меня как эксперта полностью удовлетворяет.

Мой выбор в пользу пациента, только профессиональная лазерная коррекция «GENIUS PRO».

Мы расскажем подробно на приеме в Немецкой глазной клинике в Киеве. Нашим официальным партнером является государственная комиссии по проверке профессиональной пригодности пилотов к работе.

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