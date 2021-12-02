Новая стоимость проезда в столице: для киевлян — 12 грн, для "приезжих" — до 20

Новая стоимость проезда в столице: для киевлян — 12 грн, для "приезжих" — до 20

До окончания отопительного сезона цену поднимать не будут. Однако потом цена на проезд может сильно ударить по карманам киевлян.

Мэр Киева Виталий Кличко окончательно объяснил, каковой будет цена на проезд в общественном транспорте столицы.

Об этом информирует Kyiv Media.

Кличко раз заверил, что до окончания отопительного сезона цену поднимать не будут.

Как оказалось, потом для разных категорий населения цена может быть разной.

"20 гривен за проезд для киевлян не будет. Для киевлян рассматривается цена – 12 грн, если покупать по "Карте киевлянина". Для жителей области цена за проезд составит 14 гривен, если покупать проездной. Если человек решил один раз проехать, турист, например, только тогда мы будем рассматривать цену до 20 грн", — пояснил он.

Что делать жителям Киева без прописки и официального трудоустройства и будут ли они платить 14 или 20 грн за проезд — городской глава не объяснил.

Мэр заверил, что все льготы на бесплатный проезд для некоторых слоев населения будут сохранены.

Кличко также пожаловался, что столичный бюджет выделяет на транспорту отрасль большие дотации. Так, Киевсовет на следующем заседании 7 декабря рассмотрит вопрос о выделении "Киевпасстрансу" и "Киевскому метрополитену" дотации в размере 500 миллионов гривен.

Отметим, что "Карточка киевлянина" выдается по обращению граждан, которые, в частности, зарегистрированы в Киеве. Ее также могут получить "не киевляне", если они официально трудоустроены в столице.

Напомним, с 1 января 2022 года в Киеве планировали повысить цены на проезд в транспорте в два с половиной раза – до 20 грн. Однако потом Виталий Кличко пообещал не повышать цену до конца отопительного сезона.

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