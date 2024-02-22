Новая серия "Киева за три дня": Медведев рассказал, когда россияне снова пойдут в наступление

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что российские войска могут пойти на украинскую столицу Киев "в другую фазу" войны.

Об этом российский политик сказал в интервью пропагандистскому изданию.

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"Где остановиться, не знаю, я думаю, что нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, пожалуй. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через некоторое время. Может, в какую-то другую фазу развития этого "конфликта", — помечтал он.

Он снова прибег к историческому бреду, назвав Киев "русским городом". А также заявил, что якобы из столицы идет "угроза существованию Российской Федерации" из-за "интернациональной банды, которая засела в Киеве".

Кроме того, Медведев угрожает попытаться оккупировать Одессу, потому что город "заждался Российской Федерации".

Напомним, ранее Медведев в очередной раз пригрозил ядерным ударом "по четырем столицам".

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