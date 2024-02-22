Новая серия "Киева за три дня": Медведев рассказал, когда россияне снова пойдут в наступление

Медведев снова прибег к историческому бреду, назвав Киев "русским городом".
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что российские войска могут пойти на украинскую столицу Киев "в другую фазу" войны.
Об этом российский политик сказал в интервью пропагандистскому изданию.
"Где остановиться, не знаю, я думаю, что нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, пожалуй. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через некоторое время. Может, в какую-то другую фазу развития этого "конфликта", — помечтал он.
Он снова прибег к историческому бреду, назвав Киев "русским городом". А также заявил, что якобы из столицы идет "угроза существованию Российской Федерации" из-за "интернациональной банды, которая засела в Киеве".
Кроме того, Медведев угрожает попытаться оккупировать Одессу, потому что город "заждался Российской Федерации".
Напомним, ранее Медведев в очередной раз пригрозил ядерным ударом "по четырем столицам".
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