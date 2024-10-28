Нотариус присваивала деньги умерших: полицейские разоблачили дерзкую преступную схему (фото)

Сообщники подделывали свидетельства о праве на наследство и таким образом успели завладеть средствами двух законных наследниц на сумму более миллиона гривен.

В Киеве полицейские разоблачили преступную группу во главе с частным нотариусом, которая присваивала средства со счетов умерших граждан.

Полиция Киева сообщила об этом 28 октября.

Правоохранители выявили противозаконную деятельность злоумышленников, а именно 42-летней частной юристки, которая привлекла к противоправной деятельности трех сообщников – двух мужчин и женщину в возрасте от 40 до 43 лет.

"Преступный план фигурантов заключался в незаконном завладении чужим наследием с банковских счетов умерших лиц, информацию о которых они получали, в том числе, от клиентов", – рассказали в полиции.

Фото: полиция Киева

Как злоумышленники обманывали людей

В 2022 году к частному нотариусу обратилась 30-летняя киевлянка для оформления наследства, оставшегося после смерти отца.

Фото: полиция Киева

"На основании полученного обращения злоумышленница обратилась с официальным запросом в банк и выяснила, что на счету умершего хранится около 860 тыс. грн, которыми решила завладеть. Фигурантка предоставила наследнице поддельный ответ от банковского учреждения, в котором была указана другая сумма, а именно 112 грн, и в дальнейшем вместе с сообщниками подделала свидетельство о праве на наследство по завещанию на одного из участников схемы и таким образом завладела деньгами", – говорится в сообщении полиции.

Фото: полиция Киева

Через год по аналогичной схеме фигуранты завладели деньгами другой наследницы, присвоив около 183 тыс. грн со счета ее умершего сына.

Что угрожает мошенникам

Полицейские провели ряд обысков по местам проживания фигурантов и в рабочем кабинете нотариуса, откуда изъяли документацию, мобильные телефоны и банковские карты.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему).

Санкция такой статьи предусматривает 12 лет лишения свободы. Пока решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее руководитель секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко заявил, что в Украине растет количество мошенников. Они требуют деньги с родственников пленных или пропавших без вести военных.

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