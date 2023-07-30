Ностальгировал по СССР: в Киеве осудили сторонника коммунистической идеологии

Мужчина праздновал советские праздники и постоянно распространял картинки с изображением герба СССР и портреты руководителей коммунистического режима.

Суд объявил приговор киевлянину, распространявшему и публично использовавшему коммунистическую символику.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Так, доказано, что обвиняемый, используя собственную страницу в социальной сети, систематически распространял публикации, в которых содержатся признаки пропаганды коммунистического тоталитарного режима и изображения коммунистической символики.

В частности, в октябре – декабре 2022 года мужчина размещал публикации с изображением герба СССР, портретами руководителей коммунистического режима, открытками с поздравлениями с советскими праздниками, сопровождая такие публикации личными комментариями.

В суде обвиняемый свою вину не признал, в содеянном не раскаялся. Подольский районный суд Киева признал виновным обвиняемого в инкриминируемом преступлении и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В Киеве осудили сторонника коммунистической идеологии / Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве осудили сторонника коммунистической идеологии / Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее в Киеве разоблачен бывший преподаватель одного из лицеев столицы. Среди своих бывших учеников он пропагандировал идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, которому СБУ ранее уведомила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов. Также он пытался навязывать постулаты русской идеологии под авторством русского псевдоисторика Евгения Спицына, отрицавшего существование Украины как суверенного государства.

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