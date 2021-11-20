Ноги в спортивной сумке: подозреваемый в расчленении человека в центре Киева взят под стражу

Ноги в спортивной сумке: подозреваемый в расчленении человека в центре Киева взят под стражу

Суд арестовал уроженца Горловки на два месяца без возможности внесения залога.

В Киеве подозреваемый в жестоком убийстве и расчленении человека взят под стражу.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, 18 ноября 2021 года в мусорном контейнере возле одного из жилых домов на бульваре Дружбы Народов были обнаружены части тела человека, завернутые в пакеты.

Благодаря безотлагательным оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками полиции и окружной прокуратуры при поддержке оперативных служб ГУНП г. Киеве, за несколько часов после обнаружения останков удалось установить обстоятельства этого жестокого преступления и задержать 32-летнего уроженца города Горловка (Донецкая область), причастного к его совершению.

Как выяснилось в ходе следствия, подозреваемый некоторое время проживал в квартире 42-летнего потерпевшего с его согласия.

Накануне, 16 ноября, при совместном употреблении алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый убил хозяина.

После убийства злоумышленник еще полтора дня проживал в квартире потерпевшего, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел пилу по металлу и ножи, расчленил тело в ванной комнате и в разное время вынес его части в мусорный контейнер под домом убитого.

По данным следствия, подозреваемый планировал еще некоторое время пожить в квартире убитого мужчины, сообщая его родственникам, что пострадавший в состоянии алкогольного опьянения ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

При согласовании с Печерской окружной прокуратурой мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Учитывая особую тяжесть преступления и личность подозреваемого, ранее судимого за квартирные кражи и разбой, а также статус обвиняемого по делу о повторном похищении имущества, находящегося на рассмотрении Дарницкого районного суда, Печерская окружная прокуратура города Киева настаивала на избрании рецидива. меры в виде содержания под стражей.

"20 ноября суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемого на два месяца без возможности внесения залога", — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, подозреваемого рецидивиста задержали 18 ноября около 23 часов вечера.

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