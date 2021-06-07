Ноги в разные стороны летают: в Киеве женщина так качала младенца в коляске, что напугала прохожих (видео)

Женщине неоднократно делали замечания, но она на них не обращала внимания.

В Киеве женщина так качала младенца в коляске, что напугала прохожих. От такого расшатывания у ребенка ноги летали в разные стороны.

Событие произошло на Владимирской горке.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"Может, кто знает — это няня или мама такая? С таким качанием можно изрядно навредить ребенку, если что. Женщине неоднократно делали замечания, но она на них не обращала внимания. Киев, Владимирская горка", — говорится в заметке.

Напомним, в Киеве таксист забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать. Клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла. Это, по словам женщины, разозлило таксиста, сначала он начал грубо ругаться, а затем применил баллончик.

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