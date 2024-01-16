Ногами по голове: в Киевской области из-за парня подрались 14-летние лицеистки (фото)

В городе Тетиев Белоцерковского района Киевской области подрались две 14-летние лицеистки. Местные паблики сообщают, что драка произошла из-за парня. Одна из девушек вела себя с особой жестокостью и избивала соперницу ногами по голове и по лицу, когда та уже лежала на снегу.

Соответствующее видео распространил Telegram-канал "Белая Церковь без табу".

Примечательно, что трое парней наблюдали за дракой девушек, снимали ее на смартфоны и не пытались вмешаться. Один из них даже убрал руку пострадавшей девушки, чтобы сопернице было легче ее бить.

Один из парней снимал драку девушек на телефон и даже не подумал вмешаться / Фото: Полиция Киевской области

Полицейские Киевской области начали уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

О случившемся правоохранителям стало известно во время мониторинга соцсетей, где было освещено видео конфликтной ситуации. Полицейские разыскали родителей пострадавшей и после получения заявления от них, начали немедленную проверку.

"В настоящее время все участники конфликта, случившегося 12 января в городе Тетиеве, установлены. Обе 14-летние девушки являются лицеистками местного учебного заведения. Между ними возникла ссора, в ходе которой одна из девушек нанесла другой удары руками и ногами", — говорится в сообщении полиции.

По направлению правоохранительных органов ребенок в сопровождении родителей пройдет соответствующую судебно-медицинскую экспертизу. После получения результатов полицейские выяснят степень тяжести телесных повреждений, что позволит стражам порядка предоставить событию окончательную квалификацию.

Драка 14-летних девушек в Тетиеве на Киевщине / Фото: Полиция Киевской области

Дознаватели под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры по факту побоев и издевательств начали досудебное расследование (ч.1 ст.126 УКУ).

Напомним, полиция Киевщины сообщила о подозрении группе молодых людей, которые разбили вагон поезда Яготин-Киев. Правоохранители установили всех причастных к правонарушению. Ими оказались 10 жителей Бориспольского района и столицы от 13 до 21 лет. Им грозит до четырех лет ограничения или лишения свободы.

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