Ночью в столице прогремели взрывы: системы ПВО сбивали российские ракеты

Пострадавших нет.

В ночь на 3 марта в столице прогремело несколько взрывов: сработали системы ПВО Вооруженных сил, которые сбивали вражеские ракеты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, разрушений и пострадавших нет. Ситуацию в городе он называет сложной, но контролируемой.

Теплотрассу, которую повредили возле железнодорожного вокзала, тепловики сегодня восстановят.

Городские власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева. Впрочем, убирать мусор в городе и развозить продукты службы могут до комендантского часа: 7:00 до 20:00.