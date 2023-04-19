Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью в Киевской области вспыхнули три грузовика и заблокировали движение в столицу, есть жертвы (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1263
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночью в Киевской области вспыхнули три грузовика и заблокировали движение в столицу, есть жертвы (фото)

Фото: ГСЧС

В Киевской области произошел масштабный пожар с участием грузовых автомобилей.

В ночь на 19 апреля в Киевской области произошел масштабный пожар – вспыхнули три грузовых автомобиля, два человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Сегодня ночью спасатели Киевщины ликвидировали масштабный пожар с участием трех грузовиков, что привело к остановке движения в направлении столицы. В одном из грузовиков транспортировался керосин. К сожалению, два человека погибли", — говорится в сообщении.

Аварийные работы завершены, движение по дороге возобновлено.

©
©
©

Напомним, в Киеве маршрутщик-наркоман перевозил пассажиров.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1263
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация