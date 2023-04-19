Ночью в Киевской области вспыхнули три грузовика и заблокировали движение в столицу, есть жертвы (фото)

В ночь на 19 апреля в Киевской области произошел масштабный пожар – вспыхнули три грузовых автомобиля, два человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Сегодня ночью спасатели Киевщины ликвидировали масштабный пожар с участием трех грузовиков, что привело к остановке движения в направлении столицы. В одном из грузовиков транспортировался керосин. К сожалению, два человека погибли", — говорится в сообщении.

Аварийные работы завершены, движение по дороге возобновлено.

Напомним, в Киеве маршрутщик-наркоман перевозил пассажиров.

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