Ночью в Киеве существенно похолодает: во всех районах работают пункты обогрева (адреса)

Температура воздуха опустится до -14°C и продержится днем 12 января.
Ночью в Киеве похолодает: во всех районах работают пункты обогрева.
В ночь на 12 января температура воздуха опустится до 14° мороза и будет держаться днем 12 января. В ночь на 13 января похолодает до 17° мороза.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Во всех районах столицы продолжают работу пункты обогрева. К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.
Пункты обогрева размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.
Стационарные пункты обогрева населения, размещенные на территории Киева в зимний период 2021-2022 годов. Список адресов:
Кроме того, дополнительные пункты обогрева работают круглые сутки на пригородном вокзале "Дарница" и Южном вокзале станции "Киев-Пассажирский".
Также в холодное время года в городе работает социальный патруль, оказывающий помощь лицам без постоянного места жительства. Патруль выезжает в места скопления бездомных, проводит среди них информационную работу и предоставляет им теплые одежды и обуви, обеспечивает горячим питанием. Социальный патруль объясняет бездомным, где они могут согреться, переночевать в тепле, получить помощь в восстановлении документов и т.д.
Основные рекомендации, которые следует соблюдать при значительном снижении температуры воздуха:
- одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предотвратить потливость, которая на морозе опасна;
- защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;
- обувь следует обувать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
- не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;
- заходите каждый час или полчаса в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
- двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
- подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
- нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
- ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.
Напомним, в Киеве жители многоэтажки отапливают дом дровами.
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