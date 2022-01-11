Ночью в Киеве существенно похолодает: во всех районах работают пункты обогрева (адреса)

Ночью в Киеве существенно похолодает: во всех районах работают пункты обогрева (адреса)

Температура воздуха опустится до -14°C и продержится днем 12 января.

Ночью в Киеве похолодает: во всех районах работают пункты обогрева.

В ночь на 12 января температура воздуха опустится до 14° мороза и будет держаться днем 12 января. В ночь на 13 января похолодает до 17° мороза.

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Об этом говорится на сайте КГГА.

Во всех районах столицы продолжают работу пункты обогрева. К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

Пункты обогрева размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

Стационарные пункты обогрева населения, размещенные на территории Киева в зимний период 2021-2022 годов. Список адресов:

Кроме того, дополнительные пункты обогрева работают круглые сутки на пригородном вокзале "Дарница" и Южном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Также в холодное время года в городе работает социальный патруль, оказывающий помощь лицам без постоянного места жительства. Патруль выезжает в места скопления бездомных, проводит среди них информационную работу и предоставляет им теплые одежды и обуви, обеспечивает горячим питанием. Социальный патруль объясняет бездомным, где они могут согреться, переночевать в тепле, получить помощь в восстановлении документов и т.д.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать при значительном снижении температуры воздуха:

одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предотвратить потливость, которая на морозе опасна;

защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;

обувь следует обувать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;

не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;

заходите каждый час или полчаса в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;

двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;

подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;

нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;

ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.

Напомним, в Киеве жители многоэтажки отапливают дом дровами.

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