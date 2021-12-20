Ночью в Киеве существенно похолодает: начали работу пункты обогрева (список адресов)

Морозная погода продержится несколько дней.
В Киеве ночью температура воздуха снизится до 9-11 градусов мороза. Как предупреждают синоптики, морозная погода продержится несколько дней.
Согласно решению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, с 20 декабря в столице начали работу пункты обогрева, в которые может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Пункты размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.
В некоторых из пунктов обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.
Пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий.
В Дарницком и Соломенском районе, где находятся пригородный вокзал "Дарница" и вокзал станции "Киев-Пассажирский", усилят работу социальные патрули.
Стационарные пункты обогрева населения, размещенные на территории Киева в зимний период 2021-2022 годов. Список адресов:
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
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