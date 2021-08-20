Ночью в Киеве снесли усадьбу Барбана XIX века: видео

Ранее киевские власти заявляли, что разбираются с документами.

В Киеве снесли историческую усадьбу Барбано.

Событие произошло 20 августа на ул. Обсерваторной, 6.

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Застройщик в 5 утра снес дом конца XIX века.

Об этом в Facebook сообщил активист Олег Симороз.

Ранее киевские власти заявляли, что разбираются с документами.

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул. Обсерваторной, 6 застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века...", — написал Симороз.

По данным активистов, на месте усадьбы якобы хотят построить торгово-развлекательный центр.

Напомним, накануне в Киеве полиция задержала двух активистов, которые выступали против сноса усадьбы Барбана XIX века.

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