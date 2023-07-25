Ночью силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев — КМВА

Воздушная тревога в Киеве длилась 3 часа.

Об этом сообщает КМВА в сообщении в социальных сетях.

Предварительно, противник применил иранские боражирующие боеприпасы типа «Shahed». Это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев.

"По информации на эту минуту — в столице обошлось без жертв и разрушений (данные оперативного возведения уточняются, следите за возможными обновлениями). Поблагодарите за безопасность бойцов противовоздушной обороны! Поддерживайте ВСУ ежедневно! Помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!", — подчеркнул Сергей К.М.

Напомним, что ранее в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.