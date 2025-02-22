Ночью россияне ударили дронами по Киевщине: что известно о жертвах и последствиях (фото)

В ночь на субботу, 22 февраля, российские военные атаковали беспилотниками Киевскую область. Погиб по меньшей мере один человек. Есть разрушение.

Об этом сообщили в Нацполиции и ГСЧС.

По информации спасателей, в результате российской атаки погиб человек 1962 года рождения. Кроме того, возник пожар в складском помещении. Также поврежден частный жилой дом, помещение детского сада, учебного заведения, магазина и несколько автомобилей.

В Нацполиции уточнили, что возгорание складского помещения произошло в Бориспольском районе. Кроме того, поврежден частный дом, учебное заведение и квартира многоэтажки.

В свою очередь, в " Укрзализныце " подчеркнули, что погибший — это дежурный по переезду в Бориспольском районе. Он погиб на своем рабочем месте в результате падения БПЛА. По информации компании, движение поездов на участке разрешено с пониженной скоростью. Поезда курсируют по расписанию.

Фото

Последствия атаки РФ на Киевскую область в ночь на 22 февраля. / Фото: ГСЧС в Киевской области

Последствия атаки РФ на Киевскую область в ночь на 22 февраля. / Фото: ГСЧС в Киевской области

Последствия атаки РФ на Киевскую область в ночь на 22 февраля. / Фото: ГСЧС в Киевской области

Как сообщалось, ночью российские войска ударили по предприятию в Кировоградской области. Известно, что обошлось без пострадавших.

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