Ночью над столицей сбили разведывательный БПЛА врага — Киевская МВА

В последней воздушной тревоге в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага.

Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен.

Об этом пишет Киевская городская военная администрация.

Предварительно информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются.

"Еще раз прошу киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог! Берегите себя и близких!", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ночью Никополь и Запорожье под обстрелами.

А также в Николаеве были взрывы.