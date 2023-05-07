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Ночью над столицей сбили разведывательный БПЛА врага — Киевская МВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
140
Время на прочтение
1 мин
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Ночью над столицей сбили разведывательный БПЛА врага — Киевская МВА

Не пренебрегайте воздушными тревогами

В последней воздушной тревоге в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага.

Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен.

Об этом пишет Киевская городская военная администрация.

Предварительно информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются.

"Еще раз прошу киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог! Берегите себя и близких!", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ночью Никополь и Запорожье под обстрелами.

А также в Николаеве были взрывы.

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