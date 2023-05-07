Ночью над столицей сбили разведывательный БПЛА врага — Киевская МВА

В последней воздушной тревоге в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага.
Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен.
Об этом пишет Киевская городская военная администрация.
Предварительно информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются.
"Еще раз прошу киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог! Берегите себя и близких!", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, что ночью Никополь и Запорожье под обстрелами.
А также в Николаеве были взрывы.
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