Ночью над Киевом сбили несколько российских ракет — МВД

Ситуация с преступностью в столице сейчас на низком уровне.

Над Киевом ночью сбили несколько российских ракет. Сейчас ситуация в городе контролируется.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов.

"В Киеве, насколько мы можем говорить, было сбито несколько ракет, над столицей. Сейчас ситуация уточняется", — сказал он.

Денисенко также отметил, что в настоящее время в Киеве криминогенная ситуация находится на низком уровне.

"В Киеве, если мы будем говорить о криминогенной ситуации, то она в целом на достаточно низком уровне. Уголовных преступлений в разы меньше, чем было в довоенное время. Относительно военной ситуации – каждый понимает, что если тревога – то надо идти в укрытие", — говорит Денисенко.

По словам советника главы МВД, в столице удалось урегулировать ситуацию с блокпостами.

"Да, есть очереди при переходе через мосты киевские. Но в целом можем говорить о том, что с блокпостами ситуация более-менее урегулирована", — сказал советник главы МВД Украины.

Напомним, в Киевской области из-за авиаударов, которые нанесли российские оккупанты, 29 марта произошло несколько пожаров на складах с продуктами питания.

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