Ночью и утром 28 ноября в Киеве объявлен первый уровень опасности

В столице ожидается туман, видимость 200-500 метров.
В Киеве ночью и утром 28 ноября объявлен первый уровень опасности, желтый.
В столице ожидается туман, видимость 200-500 м.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, что зима 2021-2022 в Украине будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь. Так, средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы, что соответствует началу зимы. Такая температура может продержаться всю зиму с кратковременным похолоданием.
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