Ночью и утром 28 ноября в Киеве объявлен первый уровень опасности

Ночью и утром 28 ноября в Киеве объявлен первый уровень опасности

В столице ожидается туман, видимость 200-500 метров.

В Киеве ночью и утром 28 ноября объявлен первый уровень опасности, желтый.

В столице ожидается туман, видимость 200-500 м.

Также читайте Киев снова засыплет снегом: синоптики назвали дату

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что зима 2021-2022 в Украине будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь. Так, средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы, что соответствует началу зимы. Такая температура может продержаться всю зиму с кратковременным похолоданием.

Читайте также: