Ночью беспилотники атаковали Киевскую область: какие последствия

На территории Киевщины попаданий не произошло.

В ночь на 17 октября российская оккупационная армия атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Зафиксировано падение обломков дронов.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Ночью враг раз атаковал Киевщину БпЛА. Тревога продолжалась более восьми часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, попадания в объекты критической или жилищной инфраструктуры отсутствуют. Также обошлось без пострадавших. впрочем, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из фермерских хозяйств произошло возгорание подсобного помещения. Пожар ликвидирован.

Как сообщалось, этой ночью российская армия атаковала Киев "Шахедами". В Деснянском районе поврежден многоквартирный жилой дом.

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