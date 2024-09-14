Ночью беспилотники атаковали Киевскую область: какие последствия

В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Зафиксировано падение обломков дронов.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Враг не прекращает атаковать нашу область ударными дронами. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели", — говорится в сообщении чиновника.

По его словам, пострадавших нет. Впрочем, в результате падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано повреждение в двух районах области. В одном — повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. В другом – остекление в многоквартирном доме и автомобиль.

Как сообщалось, россияне ударили по Одессе и области беспилотниками. В результате падения обломков сбитых дронов повреждения и разрушения. Прошло без погибших и пострадавших.

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