Ночью беспилотники атаковали Киевскую область: что известно

Ночью 14 августа армия РФ в очередной раз атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Тревогу в регионе объявляли дважды.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Ночью враг раз атаковал Киевщину ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Кроме того, обошлось без пострадавших. Впрочем, по словам Кравченко, в результате падения обломков вне населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. Пожар был ликвидирован.

Как сообщалось, также этой ночью россияне ударили дронами по Житомирской области. Под удар попал один из инфраструктурных объектов.

Читайте также: