Ночные "забавы" в Киеве: в багажнике авто обнаружили человека

Неравнодушные люди вызвали полицию.
В ночь на 11 августа в Киеве на линию "102" поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что по Голосеевскому проспекту движется автомобиль Opel, в багажнике которого находится человек.
Об этом информирует "Киев оперативный" в Telegram.
Конечно, силовики оперативно отреагировали на это сообщение и остановили авто.
"Оказалось, что это у них такие забавы", — говорится в сообщении.
Осторожно, видео содержит нецензурную брань.
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