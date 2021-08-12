Ночные "забавы" в Киеве: в багажнике авто обнаружили человека

Ночные "забавы" в Киеве: в багажнике авто обнаружили человека

Неравнодушные люди вызвали полицию.

В ночь на 11 августа в Киеве на линию "102" поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что по Голосеевскому проспекту движется автомобиль Opel, в багажнике которого находится человек.

Об этом информирует "Киев оперативный" в Telegram.

Конечно, силовики оперативно отреагировали на это сообщение и остановили авто.

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"Оказалось, что это у них такие забавы", — говорится в сообщении.

Осторожно, видео содержит нецензурную брань.

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