Ночные взрывы в Киеве: первые подробности

В ночь на 15 февраля в Украине объявили воздушную тревогу из-за пусков ракет россиянами из стратегической авиации.

В Киеве раздались взрывы. Работает противовоздушная оборона, сообщили в Telegram Силы обороны юга Украины и командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности — находитесь в укрытиях во время сигнала" — говорится в обращении.

"Ракеты маневрируют из Киевской области на Черкасскую, Винницкую и Житомирскую. Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — написал глава КМВА Сергей Попко.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предупредил, когда Россия может нанести массированный ракетный удар.

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