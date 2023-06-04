Ночные удары по Киеву: офицер объяснил, сколько Россия готовилась к атакам и какие цели преследует

В течение мая армия РФ почти каждую ночь атаковала Киев ракетами и иранскими беспилотниками. К массированным ракетным обстрелам Россия начала готовиться еще два месяца назад – в марте.

Об этом в интервью "Обозреватель" рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

По его словам, у России есть две главные цели, которые она хочет достичь, в частности, ударами по Киеву. Первая – стремление помешать контрнаступлению ВСУ. Вторая – террор мирного населения из-за проигрыша на поле боя.

"Последний перед этими массированный обстрел произошел ночью против 9 марта. И потом оккупанты начали накапливать. Также, если посмотреть еще февральскую статистику нашего Главного управления разведки, увидим определенный запас, в том числе и крылатых ракет, который оставался у оккупантов. Плюс была информация, что на линиях производства крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555, которые запускаются с самолетов Ту-95МС, эти ракеты пытались несколько упростить и сделать вариант вроде ракеты Х-50. Это довольно интересная ракета – советский упрощенный вариант Х-555, разработанный для холодной войны", — объяснил он.

По словам Андрея Крамарова, враг хочет создать картинку "разрушенной Украины", чтобы Киев сел за стол переговоров.

"Наши официальные лица, наше военно-политическое руководство открыто говорят о том, что скоро начнется украинское наступление. Об этом говорят и наши западные партнеры, при чем анонсируя его успех. Как я понимаю, у врага тоже есть определенная разведка, которая докладывает об определенном этап готовности украинской армии. Поэтому в течение последнего месяца все усилия врага направлены прежде всего на то, чтобы сорвать наше контрнаступление...У них есть идея фикс: создать картинку разрушенного Киева, чтобы показать всему миру, что якобы они могут разрушить всю страну, а потому Украина должна сесть за стол переговоров", – рассказал офицер.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что во время атаки по Украине в ночь на 4 июня две ракеты попали в аэродром близи Кропивницкого.

По информации Генштаба ВСУ, российские военные применили пять иранских ударных беспилотников "Shahed-136/131" с территории Брянской области РФ и шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

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