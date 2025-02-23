Ночной удар по Киеву: в ГСЧС показали фото последствий атаки

В ночь на 23 февраля российские оккупанты нанесли очередной удар "Шахедами" по Киеву.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Голосеевском районе возник пожар в частном доме в результате падения обломков. В Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, повреждены три частных дома и несколько автомобилей.

В Печерском районе повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения. Информация о пострадавших уточняется.

Тем временем в ГСЧС показали фото последствий атаки.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА в Киевской области погиб мужчина.

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