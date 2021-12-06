Ночной снегопад: Киев привлек более 300 единиц спецтехники (фото)

По прогнозам синоптиков, в столице на протяжении всей недели возможны снегопады.

В столице с вечера 5 декабря продолжался снегопад. К началу осадков спецтехника "Киевавтодора" выехала на исходные позиции в город. Это позволило оперативно приступить к обработке противогололедными средствами и уборке снега.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

За ночь в столице работали 309 единиц спецтехники.

Противоголедными средствами, в первую очередь, обрабатывали мосты и путепроводы, подъемы и спуски, брусчаточные покрытия, тротуары. А бригады по ручной уборке – остановки, узкие тротуары, лестницы подземных и надземных переходов.

В ночную смену привлекали 195 дорожных работников в составе 34 бригад по ручной уборке.

По прогнозам синоптиков, в Киеве на протяжении всей недели возможны снегопады. Дорожная служба готова к сложным метеоусловиям. "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

Напомним, за уборкой снега в Киеве можно следить онлайн.

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