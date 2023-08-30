Ночной обстрел Киева: обломки упали на "Ашан", предприятие и нежилые здания (фото)

По данным ГСЧС, погибли два человека и еще один человек травмирован.

В результате вражеской атаки по Киеву в ночь на 30 августа обломки сбитых целей упали в Шевченковском и Дарницком районах, нанеся разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар на крыше магазина на площади 50 кв. м. Огонь потушили в 06:10. По данным районной военной администрации, обломки попали в здание супермаркета "Ашан". Там была разрушена крыша, части российской ракеты попали во внутреннее помещение. На месте работает следственно-оперативная группа.

В Шевченковском районе Киева обломки упали на территорию одного из предприятий с последующим горением. Пожар был ликвидирован в 06:33.

Еще по одному вызову спасатели зафиксировали возгорание на открытой местности на площади 10 кв. м.

Что касается двух других адресов в столице, то обломки попали в нежилые застройки. Погибли два человека и еще один человек травмирован.

На месте происшествия работали 97 спасателей, 21 единица основной и специальной пожарно-спасательной техники.

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Последствия атаки по Киеву в ночь на 30 августа / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Крыша "Ашану" в Киеве после российской атаки/Фото из открытых источников

Последствия атаки по Киеву в ночь на 30 августа / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, российские захватчики устроили в ночь на 30 августа ракетную атаку по Киеву. Вражеские цели были сбиты, однако их обломки упали в нескольких районах столицы, возникли пожары.

В результате падения обломков ракет погибли два охранника предприятия в возрасте 26 и 36 лет. Мэр Киева Виталий Кличко информировал и о раненой 24-летней женщине.

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